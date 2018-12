Česko zasypává sníh. Komplikace v dopravě, roste počet nehod

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

Konkrétně neprojede ráno po své trase linka 275 v úseku Lhota u Olešnice - Křtěnov, linka 167 mezi Drnovicemi a Ježkovicemi a linka 340 mezi Lomnicí, Ochozem u Tišnova a Doubravníkem.

Zdržení je potřeba očekávat na lince 272 mezi Velkými Opatovicemi a Brťovem kvůli špatně sjízdné silnici. Městská doprava v Brně jezdí bez problémů, podle provozního ředitele Brněnských komunikací Leoše Chasáka jsou v terénu všechny posypové vozy od 4:00.

Silnice v Olomouckém kraji pokryl nový sníh

Na Šumpersku upozorňují správci silnic na silné sněžení v celém okrese, cesty tam pokrývá nový sníh. Viditelnost je snížena kvůli sněhovým srážkám, fouká také silný vítr. Vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, upozorňují silničáři.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření na hlavních tazích i vedlejších cestách. Na silnicích, na kterých silničáři používají inertní posyp, leží vrstva nového sněhu krytá posypem. I tam jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Se sněžením musejí motoristé počítat i při cestě přes Červenohorské sedlo.

Sněhové přeháňky mohou zpomalit řidiče i v níže položených okresech. Na Olomoucku jsou silnice po chemickém ošetření mokré a holé, ve vyšších polohách v okolí Šternberku však některé úseky pokrývá nová sněhová vrstva. Podobná situace je také na Prostějovsku a Přerovsku. Tam správci silnic upozorňují na 291. kilometru D35 na nebezpečí námrazy.

Ve Zlínském kraji sněžilo, silnice jsou sjízdné s opatrností

Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, někde je dohlednost kvůli srážkám snížená.

Kvůli sněžení a havárii osobního a nákladního automobilu byla ráno dočasně uzavřená silnice u Březnice na Zlínsku. "Komunikaci mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi blokují od půl šesté ráno dvě uvízlá nákladní vozidla. Uzavřená je silnice I/57 v Horní Lidči ve směru na hraniční přechod se Slovenskem z důvodu havarovaného kamionu a v Bystřici pod Lopeníkem je uzavřená silnice I/50 ve směru na Starý Hrozenkov z důvodu uvízlých kamionů," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policisté řeší několik dopravních nehod v kraji. "Kamiony stojí na namrzlé vozovce i v Záhorovicích ve směru na Bojkovice. Apelujeme na řidiče, aby byli maximálně opatrní a obezřetní," uvedla Javorková. Silničáři varují do dnešního dopoledne také před ledovkou mezi obcemi Zborovice a Zdounky na Kroměřížsku.

Sněžení zkomplikovalo sjízdnost v Moravskoslezském kraji

Hlavní tahy jsou většinou už holé nebo mokré a sjízdné bez výraznějšího omezení. V regionu se ale ráno stalo několik dopravních nehod. Většinou se obešly bez zranění, ale havarovaná vozidla mohou komplikovat provoz.

Ve vyšších polohách Beskyd silničáři varují také před výskytem námrazy se zbytky posypu. Místy mohou silnice namrzat. Pro těžká nákladní vozidla je od pondělí uzavřena i část silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Jedná se asi o dvacetikilometrový úsek, důvodem uzavírky je možnost tvorby ledovky. Silnice tam ale pro těžká vozidla nad 3,5 tuny bývá během zimy uzavřena poměrně často.

Na silnicích Vysočiny je rozbředlý nebo ujetý sníh

Na hlavních trasách je po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na vozovkách nižších tříd leží ujetá sněhová vrstva posypaná drtí. Sypače jezdily v pondělí večer a znovu dnes nad ránem. Sněhové přeháňky mají pokračovat, řekl ČTK Roman Hubený z dispečinku krajské správy a údržby.

Teploty byly celou noc kolem nuly. "Jezdili jsme skoro veškerou technikou," uvedl dispečer. V kopcích mohou mít místy problémy kamiony. Nejvíc sněhu zřejmě napadlo na Žďársku, kde silničáři jezdili i s radlicemi.

I přes den bude na Vysočině převážně zataženo, sněžení může být ve vyšších polohách trvalejší. Večer a v noci na středu se místy může tvořit náledí a zmrazky. Nejvyšší odpolední teploty budou v tomto kraji mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Sjízdnost jihočeských vozovek komplikuje sněžení

Jihočeské silnice jsou především ve vyšších polohách sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Řidiči však musí být opatrní i v nižších nadmořských výškách. Dopravu mohou na některých místech komplikovat sněhové přeháňky. ČTK to řekl Otakar Zich z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"V noci na dnešek jsme kvůli sněžení museli vyjíždět například na vozovky v okolí Hojné Vody na Českobudějovicku, Černé v Pošumaví, Světlíku nebo Želnavy na Českokrumlovsku," uvedl. Dodal, že sjízdnost s opatrností platí pro silnice všech tříd. "V pondělí večer jsme upravovali třeba vozovku první třídy číslo 4 na Prachaticku, která vede na Strážné," řekl.

V Karlovarském kraji sněží, staly se už první nehody

Dopravu v Karlovarském kraji komplikuje sněžení. Zejména na vedlejších silnicích a ve vyšších polohách sníh na silnicích zůstává. Nad ránem už policisté zaznamenali první nehody, informovala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Nehoda se stala například na silnici 210 ze Sokolova na Kraslice. Řidička tam sjela s autem mimo silnici. Mezi Černavou a Tatrovicemi na Sokolovsku skončilo osobní auto na střeše. Obě nehody se obešly bez zranění, uvedla Týřová.

Silničáři upozorňují na nebezpečnou vrstvu čerstvého sněhu hlavně na silnicích nižších tříd. Hlavní tahy jsou ošetřené, ale i na nich mohou zůstávat zbytky sněhu.

V Pardubickém kraji leží na silnicích sníh

Na mnoha místech ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde i uježděný. Silničáři také varují před vznikem ledovky a namrzáním vozovky, všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo Třemošnice. V okolí Lanškrounu je ve vyšších polohách a lesních úsecích souvislá vrstva sněhu s možností vzniku ledovky. V Železných horách mohou vozovky místy namrzat.

Na horách v hradeckém kraji sněží, pozor na vítr

Řidiči by si měli dávat pozor především v horských oblastech Trutnovska, Rychnovska a Náchodska. Vyplývá to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V Krkonoších i dnes vál silný vítr a silnice byly většinou po chemickém ošetření mokré nebo na vozovkách ležel rozbředlý sníh. V Orlických horách se držel na silnicích nový sníh do jednoho centimetru a v oblasti Šerlichu byla ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na horách padal déšť se sněhem, ve vyšších polohách sněžilo.

Meteorologové na dnešek v Královéhradeckém kraji předpovídají zataženo, občas sněžení, pod 300 metrů i srážky smíšené. Na horách by mělo být sněžení trvalejší a vydatnější. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat do plus tří stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus tří stupňů. I dnes by měl vát silný vítr, na horách by mohl v nárazech dosahovat až 70 kilometrů v hodině. Večer má slábnout. Meteorologové dnes v horských oblastech varují před tvorbou sněhových jazyků.

Sněžení komplikuje dopravu v Libereckém kraji

S vrstvou nového sněhu musí motoristé počítat na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, teploty se pohybují jen kolem bodu mrazu a silnice kloužou.

Hlavně na Semilsku jsou podle policie hlášeny problémy i na silnicích druhé třídy v Tatobitech, Stružinci, Lomnici nad Popelkou nebo Studenci. Na silnicích je tam ujetá vrstva sněhu a problémy tam mohou mít hlavně kamiony. Jinak jsou hlavní tahy v kraji většinou holé a mokré, místy ale leží zbytky rozbředlého sněhu.