Vody v Česku je už dost? Omyl. Listopad byl druhý nejsušší v historii měření

Nejméně v listopadu napršelo ve Zlínském kraji, kde spadlo v průměru osm litrů vody na metr čtvereční. Druhým nejsušším regionem byl v listopadu Liberecký kraj s deseti milimetry srážek. V obou krajích to představovalo méně než 15 procent normálu. Naopak nejvíce srážek spadlo v Jihočeském kraji (32 milimetrů) a kraji Vysočina (25 milimetrů).

Na začátku listopadu na většině území spíše pršelo. Nejvíce dešťových kapek zaznamenali meteorologové 2. listopadu v Českém Krumlově s 21,8 litry vody na metr čtvereční. Ve druhé polovině měsíce spíše sněžilo. Sníh napadl ve vyšších polohách 18. a 20. listopadu, větší území Česka pokryla nová sněhová nadílka také poslední den měsíce. Nejvíce sněhu napadlo 26. listopadu na šumavské stanici Kubova Huť, a to 18 centimetrů.

Meteorologové koncem listopadu zveřejnili hodnocení hydrologického roku, což je období od 1. listopadu do 31. října. Týká se pouze údajů z měřicí stanice v pražském Klementinu, jehož historické údaje sahají do roku 1807. Poslední hydrologický rok končící letos v říjnu se podle nich umístil s 353 milimetry srážek na 22. místě z 212 roků. Z toho vyplývá, že v desetině roků napršelo méně než letos. Nejméně napršelo za hydrologický rok 1842, a to 257 milimetrů, a v roce 1943, kdy bylo naměřeno 280 milimetrů. Méně v Praze napršelo i v některých nedávných letech, a to v roce 1990 (pátý nejsušší rok), 2015 (sedmý) nebo 2003 (19.). Naopak nejdeštivější byly roky 1828 a 1939, z poslední doby byl na srážky bohatý rok 2002 (15. nejdeštivější) a 2013 (17.).

Meteorologové k měření poznamenali, že srážky jsou prostorově mnohem proměnlivější než teploty, takže údaje o srážkách za jednotlivé stanice jsou mnohem méně vypovídající pro širší oblast než u teplot. Například severočeská stanice Ústí nad Labem Kočkov, která disponuje souvislou řadou údajů od roku 1979, naměřila za letošní hydrologický rok nejnižší úhrn srážek za 40 let měření, a to 376 milimetrů. Letošek byl tedy v této oblasti sušší i než roky 2015 či 2003.

Podle expertů z týmu Intersucho zasáhlo letošní sucho 95 procent území Česka. Nejhůře jsou na tom oblasti v okolí řek Labe a Lužnice, Plzeňsko nebo jihovýchod Moravy. Po srážkách na začátku prosince začalo sucho ustupovat. Zemědělcům a pěstitelům stromů způsobilo letošní sucho podle odhadů škody za zhruba 11 miliard korun. Vláda v říjnu schválila, že mezi ně jako kompenzaci rozdělí dvě miliardy korun. Ministerstvo zemědělství připravuje opatření, která mají zadržet vodu v krajině.