Jaké počasí bude v roce 2019? Meteorologové prozradili, co říkají modely

Americký meteorolog Joe Bastardi například uvádí, že existuje velká šance, že USA prožije drsnou zimu. Naznačil také, že evropská zima by měla být normální nebo dokonce chladnější oproti dlouhodobým průměrům.

I evropské modely pak naopak ukazují, že starý kontinent může očekávat o něco chladnější zimu, než je běžné. V prosinci podle těchto modelů většina Evropy zaznamená teploty mírně nadprůměrné, přičemž severozápadní Evropa bude spíše v normálu.

Předpokládá se však, že se v lednu trochu ochladí. V lednu podle simulace meteorologů z Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí bude ve většině Evropy normální. V severní Evropě by mělo být až o 1,5 stupně méně oproti průměru. Česko by na tom mělo být o něco lépe, teploty by se měly pohybovat asi 0,5 až 1 stupeň pod normálem.

Už v únoru by se ale teploty měly dostat opět na průměr. Tepleji o 0,5 až 1,5 stupně bude především na východě Evropy včetně východního Slovensku. Počasí v Česku by ale mělo být srovnatelné s počasím v jiných letech.

Pokud to shrneme, podle těchto projekcí nás očekává teplotně průměrný nebo mírně podprůměrný leden i únor. Žádné extrémy tedy podle nich očekávat nelze.

Poněkud odlišně to vidí německý meteorolog Dominik Jung, který vychází z modelu GFS. Ten ve své sezónní projekci poukazoval na to, že Evropu může ovlivnit teplejší proud z Atlantského oceánu, díky čemuž by počasí mohlo být vlhčí a teplejší. V lednu až o tři stupně a v lednu o jeden až dva stupně.

Experti ovšem zdůrazňují, že všechny sezónní projekce jsou plné nejistoty a že počasí nakonec často dokáže meteorology pořádně překvapit.