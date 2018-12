Počasí na Vánoce: Vydrží sníh? Meteorologové nemají dobré zprávy. Dlouhodobá předpověď

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Cizinec ukradl mercedes a najížděl do policistů. Museli po něm střílet

Relativně nejteplejší vychází týden od 24. do 30. prosince s týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem +2 °C a týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem -4 °C.

Relativně nejchladnější by měl být týden od 31. prosince 2018 do 6. ledna 2019 s týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem 0 °C a týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem -6 °C.

"Jednotlivé týdny i období jako celek vychází srážkově průměrné. Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat kolem 10 mm," uvedli meteorologové.

Přímo na Štědrý den je podle ústavu na většině území republiky jen velmi malá pravděpodobnost, že rtuť teploměru klesne pod nulu. Nízké jsou i šance, že bude 24. prosince sněžit. Pro téměř celé Česko je pravděpodobnost sněžení do 50 procent.

Větší naději na chladnější počasí a sníh mají jen některé horské oblasti. Více než poloviční je pravděpodobnost nízkých teplot a sněžení o Štědrém dnu na Českomoravské vrchovině, Jeseníkách a části Krkonoš.

Oteplí se již během příštího týdne

Zatímco v posledních dnech se teploty v Česku pohybovaly pod nulou, v pondělí již mohou vystoupat na plus dva stupně a koncem příštího týdne na plus čtyři stupně. V Čechách může být na konci týdne dokonce až plus sedm stupňů Celsia.

Pondělí:

Zataženo až oblačno. Ojediněle, na západě Čech večer místy, slabé sněžení. Místy přechodně i polojasno. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při přechodně zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Úterý:

Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne místy slabé sněžení. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti i srážek. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce ojediněle kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s, na Moravě a ve Slezsku slabý proměnlivý do 4 m/s.

Středa:

Oblačno až polojasno, postupně místy zataženo nízkou oblačností. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce ojediněle kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Čtvrtek (00-24):

Zataženo až oblačno, v Čechách od západu místy sněžení, pod 400 m i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Zataženo až oblačno, občas sněžení nebo déšť, ve východní polovině území ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C, v Čechách v závěru až 7 °C.