Kdy se přižene další sníh? Předpověď počasí na nový rok

Po nadprůměrně teplých svátcích, kdy se budou nejvyšší denní teploty pohybovat kolem +2 °C a a nejnižší noční teploty kolem -4 °C, přijde podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu ochlazení.

To by mělo nastat už od 31. prosince 2018 a nejchladněji by mělo být do 6. ledna 2019. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 0 °C, naopak nejnižší noční teploty klesnou až na -6 °C.

To potvrzuje i meteoroložka společnosti Dagmar Honsová, která serveru Globe24.cz řekla, že těsně před Štědrým dnem k nám začne pronikat teplý vzduch od západu až severozápadu a přinese oteplení.

"Začátek ledna by měl přinést po teplotně nadprůměrných svátcích návrat zimy a postupně sněžení i do nížin," dodala.

Podle britského modelu AccuWeather by měly být první a druhý lednový týden z celého ledna nejchladnější. Ve druhém týdnu by se denní teploty měly pohybovat kolem -3 °C, noční pak klesnou až na -9 °C.

Od třetího lednového týdne by měly průměrné denní teploty stoupnout na 3 až 5 °C, nejnížší noční teploty se ale budou po celý leden pohybovat pod bodem mrazu kolem -2 až -4 °C.