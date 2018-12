Velká předpověď počasí do května příštího roku: Čeká nás nezvyklá zima, jaro přijde rychle

Britský AccuWeather, Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí a Meteo France ve svých sezónních modelech uvádí, že letošní zima bude v některých částech Evropy studenější, než se očekávalo. Může za to oblast vysokého tlaku nad Grónskem a částí severního Atlantiku, zatímco na jih od Velké Británie směrem k Francii a Nizozemí se objeví oblast nízkého tlaku vzduchu.

To by podle meteorologů mělo přinést chladnější proudění vzduchu z Atlantiku a průměrné zimní teploty, které zasáhnou zejména sever a západ Evropy. Naopak srážkové bude zimní období až do dubna podprůměrné. "Během celého období pozorujeme náznaky průměrného množství srážek na severu Spojeného království a obecně kolem Grónska, Islandu, Severního Atlantiku a případně u Norska," uvádí Meteo France.

Zatímco severní a západní část Evropy bude sužována suchou a studenou zimou, v Česku by tak nízké teploty panovat neměly. Předpovědní modely ukazují, že by měly být první a druhý lednový týden z celého ledna nejchladnější. Ve druhém týdnu by se denní teploty měly pohybovat kolem -3 °C, noční pak klesnou až na -9 °C.

Od třetího lednového týdne by ale měly průměrné denní teploty stoupnout na 3 až 5 °C, nejnižší noční teploty se však budou po celý leden pohybovat pod bodem mrazu kolem -2 až -4 °C. To se změní až v únoru, kdy by se v první polovině měsíce měly teploty ještě pohybovat kolem nuly, v té druhé ale vystoupají na zhruba 8 °C. Podobně na tom budou teploty v noci, zatímco v první polovině února by se měly pohybovat kolem -8 °C, v té druhé už jen výjimečně klesnou pod nulu.

Březen by měl být opět v některých částech Evropy relativně chladný. Vysoký tlak vzduchu se bude proudit ze severu a západu Spojeného království dál k Islandu a Grónsku, což by podle zahraničních modelů mělo znamenat chladný konec zimy.

V České republice by ale teploty pod nulu měly klesnou už jen výjimečně a pouze v noci. Naopak, podle britského modelu by denní teploty měly v první polovině března pohybovat kolem 6 až 11 °C, i přesto se ale může objevit sněžení a celé období by mělo být bohaté na srážky, kterých si hojně užijeme i v druh polovině února.

Duben by měl být v Evropě ve znamení dešťů. Teplotně by měl být měsíc průměrný, díky proudění z Atlantiku bychom se ale měli dočkat nadprůměrného množství srážek. Naopak v květnu by se podle francouzského modelu měly začít objevovat náznaky léta. Teplotně by mohl být měsíc nadprůměrný, avšak suchý.