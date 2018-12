Jaké počasí bude za měsíc? Tlak na dlouhodobé předpovědi roste, i když jde spíš o věštění

— Autor: ČTK

Celospolečenský tlak na dlouhodobější předpovědi počasí je stále silnější, proto se některá světová předpovědní centra pustila do měsíčních či sezonních předpovědí. A to i přes to, že předpověď nebude nikdy zcela spolehlivá, uvedl dnes na brněnské konferenci o suchu v zemědělství klimatolog a spolutvůrce projektu InterSucho Pavel Zahradníček.