Výstraha: Česko dnes zasáhne vichřice, možná i povodně

Na Šumavě pak meteorologové očekávají až do nedělního poledne vzestup hladin řek. V důsledku srážek a tání sněhu by mohly dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha před silným větrem s nízkým stupněm nebezpečí platí od dnešních 12:30 do 18:00 pro všechny kraje s výjimkou Libereckého, Jihomoravského a Zlínského a části Ústeckého a Olomouckého. Meteorologové vyzývají k opatrnosti při pohybu venku i při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Povodňová bdělost platí na Šumavě v částech Jihočeského a Plzeňského kraje. Meteorologové nepředpokládají vzestupy hladin řek, kdy se voda vylévá z břehů. Upozorňují ale na zvýšený odtok vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučují sledovat vývoj situace na webuČHMÚ nebo v médiích.