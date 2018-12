Předpověď počasí na rok 2019: Kdy přijde do Česka jaro?

— Autor: -lnk / EuroZprávy.cz

Rok 2018 se blíží ke svému konci a zatím se nezdá, že by byl jeho odchod završen silným sněžením a mrazy, jak by tomu mělo být. To se ale možná změní v roce následujícím, kdy má být v lednu přece jen o něco chladněji.