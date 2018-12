Na Šumavě a jihu Čech stoupají hladiny řek, je vyhlášen stav pohotovosti

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Na Šumavě, kde za posledních 24 hodin spadlo až 40 milimetrů srážek, jsou vyšší hladiny toků i na Úhlavě na Klatovsku, povodňových stupňů tam ale zatím nedosahují.

Podle varování meteorologů by se řeky mohly zvedat ještě během dnešního dopoledne. Podle předpovědi by dnes v Plzeňském kraji měly být občasné dešťové srážky, na horách sněhové. K večeru mají srážky ustávat.

Na jihu Čech platí první povodňový stupeň, tedy bdělost, na Blanici v Blanickém mlýně. Kvůli dešti a tání sněhu stoupají hladiny i některých jiných toků. Dva centimetry pod úrovní prvního stupně byla v 09:00 Teplá Vltava v Lenoře a na Studené Vltavě v Červeném Kříži chybělo do prvního povodňového stupně 11 centimetrů. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Povodňová bdělost platí pro část Jihočeského kraje do dnešního poledne.

Předpověď na úterý (00-24):

Zataženo až oblačno. Postupně od severozápadu místy, zejména v severovýchodní polovině území sněžení, na horách i trvalejší. V polohách pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, během noci v Čechách oteplování. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, během dne místy s nárazy kolem 15 m/s. Od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků, varuje portal.chmi.cz.

Předpověď na středu (00-24):

Zataženo až oblačno, na jihu místy přechodně až polojasno. Ojediněle, na severu a severovýchodě místy sněžení, pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, ojediněle tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.