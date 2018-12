Varování meteorologů: Česko zasáhne o víkendu silná vichřice

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Sprchujete se ráno nebo večer? Odborníci zjistili, co je lepší

Meteorologové očekávají, že silný vítr dosahující rychlosti vichřice zasáhne Česko v neděli. Vítr by měl v nárazech dosahovat rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Na horách bude intenzita větru ještě vyšší. Zejména na hřebenech severních hor kolem bude dosahovat rychlosti zhruba 25 m/s (tedy kolem 90 km/h).

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To platí zejména pro prázdné nákladní auto. Lidé by také měli sledovat dopravní zpravodajství.

Na horách by měli lidé omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Měli by také dodržovat pokyny Horské služby a dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, nepřibližovat se k nim.