Bídná česká zima: Vysoké teploty zaskočily i meteorology. A jak jsme na tom se sněhem?

V českých nížinách v tuto chvíli mnoho sněhu nenajdeme. Podle meteorologů se ale není příliš čemu divit - vzhledem k současnému charakteru teplot. Ve čtvrtek i v pátek se na mnoha místech po celé zemi rtuť teploměru přehoupla přes 7 °C.

Nejtepleji bylo na jihozápadě Čech, konkrétně v Husinci, který v pátek kolem 14. hodiny zaznamenal 9,9 °C. „Takové teplo mimochodem nebylo ani v Řecku, tamní Larisa, jež leží o 400 m níže než Husinec, totiž v tu samou chvíli hlásila 8,6 °C,“ uvádí experti z Meteopressu.

To, že nejen v nížinách neleží žádná sněhová pokrývka, ukazují i družicové snímky. „Ačkoli se to týkalo pouze západních, středních a jižních Čech a částečně Moravy, zbytek území byl schován pod (nízkou) oblačností. Snímek z družice Terra níže je toho důkazem, sníh je zřetelný jen na Šumavě a na západě Krušných hor, které, jak můžeme vidět, si znovu „hrají“ s oblaky přicházejícími z Německa,“ vysvětlují meteorologové.

Nejvíce sněhu v pátek ráno leželo v Krkonoších, konkrétně na Labské boudě, kde bylo 103 cm, anebo na Lysé hoře (97 cm). Na Šumavě byla maximální výška sněhové pokrývky rovna 61 cm (Plechý), což fakticky platilo také o Šeráku a jeho 63 cm nebo Josefově Dole v Jizerkách, kde se jednalo o 59 cm.

Kvilda (1 070 m n. m.) hlásila 15 cm sněhu – což je podobné množství, jako měla Praha před 8 lety. Prosinec 2010 byl v Praze (a nejen tam) synonymem zimy, teploty se povětšinou držely pod bodem mrazu a sníh tak na zemi zůstal po dobu všech 31 dní. Navíc ho nebylo málo, v minimu 8 cm a v maximu 23 cm.

Jenže další roky už to tak veselé z pohledu sněhové nadílky nebylo - a ani letos tomu není jinak. V době od 1. do 28. prosince 2018 se Praha-Libuš dočkala jen tří dnů se sněhovou pokrývkou (1 cm a více) – 1. prosince 3 cm, 2. prosince 2 cm a 20. prosince opět 2 cm.

Například v Brně bylo v roce 2010 v období od 1. do 28. prosince až 17 centimetrů sněhu, letos jsou to ale pouhopouhé 2 centimetry. Ještě větší nadílku si před osmi lety užili v Ostravě, kde bylo až 26 cm sněhu, zatímco letos je to jen 1 cm.