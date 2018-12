Počasí na leden 2019: Kdy opět udeří pořádná zima? Nová předpověď

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Do větší části Evropy bude proudit studený vzduch od severu a teploty se dostanou k dlouhodobému normálu. Takové teplotně „normální“ počasí potrvá do poloviny ledna.

V druhé polovině ledna by mohlo docházet i k výraznějším teplotním výkyvům počasí, nejdříve k ochlazení a v poslední lednové dekádě i k oteplení. "Celkově by období od 31. prosince do 27. ledna mělo zůstat teplotně průměrné," uvedli meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 31. prosince do 27. ledna je minus 1,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2007, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr minus 8,4 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1985.

Srážek lze očekávat o něco více v první polovině ledna, v druhé polovině se úhrny srážek budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Období jako celek by mělo být v normálu.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je přitom 36 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo a nasněžilo v roce 1961, kdy meteorologové naměřili deset litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1976 s úhrnem 94 milimetrů.

Předpověď na příští týden

Pondělí (Silvestr):

Zataženo až oblačno, zpočátku místy déšť nebo přeháňky, nad 500 m srážky sněhové. Odpoledne sněhové nebo smíšené srážky už jen na východě Moravy a Slezska, jinde ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na severovýchodě kolem 0 °C. Čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, bude během odpoledne slábnout a měnit se na západní, uvedl portal.chmi.cz.

Úterý (Nový rok):

Zpočátku polojasno až oblačno, postupně od severu zataženo. Během odpoledne od severu déšť, který bude přecházet v déšť se sněhem a sněžení. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný, během odpoledne čerstvý západní až severozápadní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Středa:

Proměnlivá, převážně velká, oblačnost a místy sněhové přeháňky, na horách četnější. Od vyšších poloh místy sněhové jazyky. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Čerstvý severozápadní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s., bude večer slábnout.

Čtvrtek (00-24):

Proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C. Čerstvý severozápadní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno, postupně až zataženo a místy sněhové přeháňky. V závěru období v nižších polohách i srážky smíšené. Nejnižší noční teploty -5 až -9 °C, koncem období -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C, koncem období -2 až +2 °C.