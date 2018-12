Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, mimo provoz jsou i Hofmanky

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle meteorologů by měl dnes v Krkonoších vítr dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Turisté mohou při cestě na Sněžku využít pouze spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu, odkud to je na vrchol 2,5 kilometru pěšky.

Lanovka Hofmanky na Černé hoře bude podle vlekařů mimo provoz do odvolání. Lyžaři, kteří zaparkují na parkovištích u lanovky Hofmanky, se k ostatním lanovkám na Černé hoře dostanou náhradním skibusem.

Sněhu je na hřebenech hor asi 90 centimetrů a platí druhý nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. "Sněhová pokrývka je ve spodních vrstvách vlhká, v nižších polohách hor až podmáčená. Zde je možnost lavin malých a středních rozměrů z mokrého sněhu a lavin klouzavých, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Pavel Cingr z Horské služby Krkonoše.

Předpověď na silvestra (00-24):

Zataženo až oblačno, zpočátku místy déšť nebo přeháňky, nad 500 m srážky sněhové. Odpoledne sněhové nebo smíšené srážky už jen na východě Moravy a Slezska, jinde ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na severovýchodě kolem 0 °C. Čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, bude během odpoledne slábnout a měnit se na západní, uvedl portal.chmi.cz.

Předpověď na Nový rok (00-24):

Zpočátku polojasno až oblačno, postupně od severu zataženo. Během odpoledne od severu déšť, který bude přecházet v déšť se sněhem a sněžení. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný, během odpoledne čerstvý západní až severozápadní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.