Velká novoroční předpověď: Jaké počasí bude panovat v roce 2019?

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Do větší části Evropy bude proudit studený vzduch od severu a teploty se dostanou k dlouhodobému normálu. Takové teplotně „normální“ počasí potrvá do poloviny ledna.

V druhé polovině ledna by mohlo docházet i k výraznějším teplotním výkyvům počasí, nejdříve k ochlazení a v poslední lednové dekádě i k oteplení. "Celkově by období od 31. prosince do 27. ledna mělo zůstat teplotně průměrné," uvedli meteorologové.

Až v závěru měsíce dojde k poklesu teploty, kdy se nejvyšší denní teplota bude pohybovat kolem jednoho stupně. Teploty v noci naopak spadnou až na -6 stupňů a z celého ledna by se mělo jednat o nejchladnější týden.

Tyto teploty by měly vydržet s drobnými výkyvy i první dva týdny v únoru. Teploty v noci dokonce klesnou na -8 stupňů a místy bychom se měli dočkat i sněžení.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 31. prosince do 27. ledna je minus 1,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2007, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr minus 8,4 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1985.

Leden roku 2019 by měl být zhruba o půl stupně teplejší, zároveň by měl na západě území poklesnout úhrn srážek o několik milimetrů. Naopak na východě území zřejmě o zhruba dva milimetry stoupne.

Únor už tak chladný nebývá. Průměrné teploty se pohybují kolem mínus jednoho stupně, předpovědi ale ukazují, že blížící se únor bude zhruba o jeden až jeden a půl stupně teplejší.Mohlo by tedy být převážně nad nulou. Zvýší se ale také úhrn srážek, které stoupnou na většině území o zhruba 2 milimetry.

K markantnějším změnám dojde až v polovině měsíce, kdy se výrazně oteplí. Denní teploty se do konce února budou pohybovat kolem 8 stupňů a sníh postupně vystřídají dešťové přeháňky.

Březen by měl do Česka přinést pravé jaro. Teploty se v první polovině měsíce vyhoupnou až na 12 stupňů a sníh se z Česka vytratí. V noci ale stále budou teploty klesat pod nulu a mrazu se jen tak nezbavíme.

Průměrná teplota v březnu se pohybuje kolem dvou stupňů nad nulou, ten následující březen by ale opět mělo být o něco tepleji. A to zhruba až o půl stupně. Oproti tomu srážkový úhrn zůstane v průměru.

Nejzazší předpověď, kterou Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí poskytuje, je dubnová. Během tohoto měsíce by se teploty měly pohybovat v průměru kolem osmi stupňů, bez výraznějších odchylek. Naopak stoupnou srážkové úhrny, a to až o 4 milimetry nad průměr.