V Krkonoších a Jeseníkách jde o život. Lavinové nebezpečí vzrostlo na značné

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Nechodí, nemluví, ale tloustne. Co vše víme o stavu Michaela Schumachera?

Na hřebenech Krkonoš je okolo jednoho metru sněhu. Za posledních 24 hodin napadlo 25 centimetrů nového sněhu a za poslední periodu dokonce 40 centimetrů nového sněhu.

"Sníh padal na ledovou krustu, za působení silného nárazového severozápadního větru, který přemístil sníh na závětrné svahy. Zde se mohou vyskytnout laviny deskové. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích," uvedl na webu Robert Dlouhý z horské služby.

Horská služba varuje, že v některých případech existuje možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti již na svazích se sklonem nad 30 stupňů.

Lidé by si měli také počínat opatrně na hřebenech Krkonoš, kde fouká silný vítr a orientaci ztěžuje mlha. "Na hřebenech je snížená viditelnost. Doporučuji nevzdalovat se tyčovému značení," řekl ČTK náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Kvůli silnému větru dnes nejede horní úsek lanovky na Sněžku. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Horní úsek by neměl jet ani v pátek. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno minus 11 stupňů Celsia, silná mlha a v okolí ležel více než metr sněhu. Vítr dosahoval v nárazech na hřebenech hor přes 70 kilometrů v hodině.

Lavinové nebezpečí horská služba vyhlásila v této zimní sezoně poprvé 10. prosince, a to o síle prvního stupně. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň po dalším sněžení 13. prosince a kleslo zpět na první 17. prosince. Druhý stupeň byl znovu vyhlášen 22. prosince.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.

V Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Horští záchranáři ho vyhlásili dnes po poledni po měření v lavinových katastrech. Důvodem je to, že kvůli vydatnému sněžení a silnému větru se na závětrných svazích za posledních 24 hodin uložilo více než půl metru sněhu. Kvůli současnému počasí navíc horská služba nedoporučuje ani hřebenovou turistiku, řekl dnes ČTK její dispečer Jiří Hejtmánek.

"V lavinových katastrech bylo v závětrných svazích, kde jsme byli měřit, naváto 70 centimetrů sněhu za posledních 48 hodin sněžení. Sníh není spojen, je tam velká pravděpodobnost, že při dodatečném zatížení lyžařem se utrhne desková lavina. Z toho důvodu tam platí třetí lavinový stupeň," uvedl Hejtmánek.

Třetí stupeň lavinového nebezpečí platí v místech, která leží v národní přírodní rezervaci mimo turistické trasy a lidé by zde tedy neměli chodit, vyhledávají je však často vyznavači adrenalinového lyžování. "Za těchto podmínek je třeba se vyvarovat svahům strmějším 30 stupňů. Vyžaduje to navíc velkou znalost lyžaře v lavinové problematice, aby se nedostal do nějaké šlamastyky. Bude trvat několik dní, než se sníh spojí," doplnil Hejtmánek.

Náročné bylo kvůli současnému počasí i měření v terénu. Horští záchranáři se pohybovali v bílé tmě, za silného větru, sněžení a mlhy. "Pěšky se nedá vůbec chodit, nevidíte na dva metry. Kdybych neměl GPS, nenašel bych čtyřkolku, kterou jsme přijeli. Nevidíte, kde jste," řekl Hejmánek. Kvůli počasí tak horší záchranáři vůbec nedoporučují hřebenové túry a horské vycházky.

Třetí stupeň označují odborníci za kritickou nebo velmi zrádnou situaci. Je obvykle vyhlašován ve 30 procentech zimního období a odehraje se při něm až polovina všech případů lavinových nehod. Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku, je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah. V Jeseníkách byl tento stupeň naposledy vyhlášen loni v polovině ledna.