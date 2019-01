Jizerské hory očekávají další přívaly sněhu, silničáři varují řidiče

— Autor: ČTK

V Jizerských horách by od dnešní noci do sobotního odpoledne mohlo připadnout až dalších 15 centimetrů sněhu. V nejnovější předpovědi pro Liberecký kraj to uvedl Český hydrometeorologický ústav. V kraji vydatně sněží už několik dnů a způsobuje to komplikace v dopravě. Pro nákladní vozy jsou uzavřené dvě silnice třetí třídy na Liberecku a zvýšenou opatrnost doporučují cestáři i pro všechny další silnice v kraji. Do hor by neměli řidiči vyjíždět bez zimní výbavy, včetně sněhový řetězů, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.