Výstraha: Od večera bude vydatně sněžit, a to nejen na horách

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od dnešních 21:00 do sobotního poledne. Týká se části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje, celého území Kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Sníh může způsobit problémy řidičům i chodcům, v energetice i zásobování, upozornili meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy a větve. Lidé by na cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně, neměli by zapomínat na zimní výbavu a při cestách do hor i na sněhové řetězy. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby. V Krkonoších a Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové mezinárodní stupnice.

Předpověď na sobotu (00-24):

Převážně zataženo a občas déšť, v Čechách nad 800 m, na Moravě nad 500 m, na severovýchodě nad 300 m srážky smíšené nebo sněhové. Zpočátku místy, zejména na horách srážky vydatnější. Později odpoledne a večer postupně ubývání srážek a na Moravě částečné protrhávání oblačnosti, uvedl portal.chmi.cz.

Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, na východě až -4 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na severozápadě místy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem -2 °C. Mírný západní, postupně severozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. Na Moravě zpočátku vítr většinou slabý proměnlivý do 4 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, na severovýchodě a na horách četnější. V západní polovině Čech zpočátku déšť nebo déšť se sněhem, nad 500 m sněžení.

Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, v západní polovině Čech +3 až -1 °C a ráno ojediněle náledí nebo zmrazky. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, na severovýchodě -4 až -1 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s bude večer slábnout.