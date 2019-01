Tuhý mráz, silný vítr, závěje i sněhové jazyky. Česko má před sebou další náročný týden

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Český hydrometeorologický ústav už o víkendu vydal na pondělní noc a ráno výstrahu na zvláště silný mráz, která platí až do deváté hodiny. Týkala se částí Moravskoslezského a Zlínského kraje pod Beskydy. Podle meteorologů hrozilo nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. „Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku,“ uvedl ČHMU.

Za obrovský teplotní rozdíl mohl fakt, že do západních Čech, stejně jako do Německa, proudil relativně teplý vzduch ze Severního moře, a to po přední straně tlakové výše se středem nad francouzským Bretaňským poloostrovem, zatímco Slezsko a částečně také Morava, tak jako celá severovýchodní, východní a jihovýchodní Evropa, se ocitly v chladném kontinentálním proudění, vysvětluje Meteopress.

„O jak velké rozdíly se jednalo? Okolo 7. hodiny bylo nejtepleji v Klatovech, a to 3,4 °C, naopak nejchladnějším místem byla Hošťálková, která hlásila -15,9 °C. Takže skoro dvacetistupňový rozdíl,“ říká meteorolog Kamil Sojka.

Nejnižší hodnoty naměřené kolem 7:00:

-15,9 °C , Hošťálková (385 m n. m.)

, Hošťálková (385 m n. m.) -15,5 °C , Frenštát pod Radhoštěm (436 m n. m.)

, Frenštát pod Radhoštěm (436 m n. m.) -14,9 °C , Lysá hora (1 322 m n. m.)

, Lysá hora (1 322 m n. m.) -14,5 °C , Horní Bečva (664 m n. m.)

, Horní Bečva (664 m n. m.) -14,3 °C , Mořkov (345 m n. m.)

Nejvyšší hodnoty naměřené kolem 7:00:

3,4 °C , Klatovy (425 m n. m.)

, Klatovy (425 m n. m.) 3,2 °C , Domažlice (460 m n. m.)

, Domažlice (460 m n. m.) 2,9 °C , Karlovy Vary-město (377 m n. m.)

, Karlovy Vary-město (377 m n. m.) 2,8 °C , Dobřany (348 m n. m.)

, Dobřany (348 m n. m.) 2,7 °C , Vlkonice (493 m n. m.)

Ještě markantnější rozdíly zaznamenali na sousedním Slovensku. Největší mráz byl zaznamenán v Breznu (487 m n. m.) ležícím 16 km jižně od Chopoku (2 005 m n. m.), kde v 7 hodin teploměr ukazoval -18,0 °C (Chopok tou dobou nabízel -14,3 °C). Na druhém místě se ocitnul Lomnický štít (2 635 m n. m.), který ve shodném čase evidoval -17,0 °C. Pomyslný bronz patří Štrbské Plesu (1 322 m n. m.), kde bylo naměřeno -16,8 °C. Velmi podobná hodnota byla naměřena také ve Staré Lesné (807 m n. m.), a to -16,6 °C. Naproti tomu na bratislavském letišti bylo v 7:00 -3,2 °C.

I začínající týden bude neklidný

Obrovskými teplotními rozdíly tak začal další zimní týden, který bude – co se týče počasí – stejně komplikovaný jako ten minulý. V příštích dnech očekávají meteorologové vydatné sněžení a zároveň silný vítr, tudíž se budou tvořit i sněhové jazyky či závěje.

V pondělí budou v Čechách odpoledne -1 až +4 stupně Celsia, na na Moravě a ve Slezsku ale bude pouze -6 až -1 stupeň. Rozdíly budou pokračovat i úterý, kdy na západě bude příjemných 2 až 6 stupňů nad nulou, zatímco na východě -1 až +2.

Nejvyšší středeční teploty se budou pohybovat kolem -1 až +3 °C. Čerstvý západní, postupně severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s. I proto se zřejmě od středních poloh místy budou tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje.