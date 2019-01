Česko zasáhne sněhová vánice. Může napadnout až 40 centimetrů, hrozí závěje

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Vítr může dosáhnout v Čechách rychlosti v nárazech až 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině. V noci na středu začne pomalu slábnout, přičemž na severozápadě zeslábne ve středu večer.

"V důsledku kombinace větru a sněhu se budou od úterního rána od středních poloh místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Jejich tvorba bude ustávat během středečního rána," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Se sněhovými jazyky by měli řidiči počítat od úterního do středečního rána ve většině krajích v polohách nad 500 metrů nad mořem, v Pardubickém kraji a na Vysočině od 400 metrů nad mořem. Novou sněhovou pokrývku avizují meteorologové pro celý Karlovarský, Liberecký a Zlínský kraj a Vysočinu a pro část okresů Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k očekávanému sněžení a silnému větru proto doporučují řidičům, jezdili maximálně opatrně a na cesty se nevydávali bez zimní výbavy, do hor i se sněhovými řetězy. Turisté by se pak neměli vydávat do hřebenových částí.

Předpověď na úterý (00-24):

Převážně zataženo, občas sněžení, přechodně pod 400 m, v Čechách i pod 600 m déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle i mrznoucí. Na horách vydatnější sněžení. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku -3 až -8 °C, na východě až -10 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na východě -1 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C v Beskydech kolem -3 °C, informuje portal.chmi.cz.

Čerstvý západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h). V noci od vyšších, přes den od středních poloh místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí. Na východě Moravy a ve Slezsku vítr mírný jihozápadní 3 až 7 m/s.

Předpověď na středu (00-24):

Převážně zataženo s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami, v polohách pod 300 m přechodně i srážky smíšené. Na horách na severozápadě a severu vydatnější sněžení. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Čerstvý západní, postupně severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s a to zejména v Čechách. Od středních poloh místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.