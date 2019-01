Bude dál sněžit, hrozí závěje a náledí. Meteorologové prodloužili výstrahu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Výstrahu před dalším sněžením ústav vyhlásil pro výše položené oblasti - nad 600 metrů nadmořské výšky - v Karlovarském kraji a části Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Vysočiny. Varování platí od dnešního odpoledne do čtvrtečních 06:00.

Do dnešních 17:00 pak ještě platí výstraha před sněhovými jazyky pro Jihočeský kraj a Vysočinu a části Středočeského, Plzeňského, Pardubického, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. V celém Karlovarském kraji a na Českolipsku, Liberecku a Děčínsku je výstraha před sněhovými jazyky v platnosti až do páteční půlnoci. Výstrahy platí pro oblasti v polohách nad 500 metrů nadmořské výšky. Do páteční půlnoci je také v platnosti výstraha před závějemi na Jablonecku a Semilsku v Libereckém kraji a pro většinu okresů Ústeckého kraje v polohách nad 700 metrů nadmořské výšky.

Pro všechny kraje na Moravě a ve Slezsku je v platnosti výstraha před náledím od dnešních 17:00 do čtvrtečních 09:00. Pro všechny kraje v Čechách pak platí výstraha před náledím od čtvrtečních 16:00 do pátečních 09:00. Obě výstrahy před náledím platí pro místa v polohách pod 400 metry nadmořské výšky.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Zataženo až oblačno v noci a ráno na většině území, přes den místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Na horách budou srážky četnější a v noci i vydatnější. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, na východě při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem -6 °C. V nižších polohách ojediněle, na Moravě a ve Slezsku místy tvorba náledí a zmrazků. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s. Od poloh nad 500 m místy tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí.

Předpověď na pátek (00-24):

Oblačno až polojasno, ojediněle sněžení. Odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti s občasným sněžením, na východě Moravy srážky až večer. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při protrhané oblačnosti a slabém větru ojediněle kolem -9 °C, v Čechách místy tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C, večer oteplování. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, odpoledne od západu postupně čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s. Od středních poloh tvorba sněhových jazyků a na horách závějí.

Předpověď na sobotu (00-24):

Zataženo, místy sněžení nebo sníh s deštěm, postupně pod 500 m srážky smíšené nebo dešťové a večer v Čechách od západu četnější. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, zpočátku od středních, postupně od vyšších poloh tvorba sněhových jazyků, na horách závějí, uvedl portal.chmi.cz.

Předpověď na neděli (00-24):

Zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, zpočátku nad 600 m, postupně nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. V Čechách na horách srážky vydatné. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s.