Na Sněžce to pořádně fouká, horní úsek lanovky je opět zastaven

— Autor: ČTK

Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu zůstal v provozu. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky. Podle meteorologů by dnes mohl na hřebenech Krkonoš foukat vítr rychlostí až kolem 70 kilometrů v hodině. Provoz jiných lanovek v Krkonoších dnes vítr neomezil.