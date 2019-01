Do Česka se žene silný vítr. Nechoďte na túry, varují meteorologové

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Na většině území Česka by měl silný severozápadní až západní vítr zeslábnout v pondělí večer. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny ale bude silně foukat i v úterý.

Na horách by lidé měli omezit túry a zejména se nevydávat do hřebenových partií. Dbát zvýšené opatrnost by kvůli větru měli dbát také řidiči. Dobré je také upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky, radí meteorologové.

Předpověď na pondělí (00-24):

Proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy, k večeru jen ojediněle sněhové přeháňky. Zpočátku v polohách pod 500 m déšť se sněhem nebo i déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, odpoledne ochlazování a večer ojediněle tvorba náledí nebo zmrazků.

Čerstvý severozápadní až západní vítr 5 až 11 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h), bude odpoledne částečně slábnout. Od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků.

Předpověď na úterý (00-24):

Oblačno až zataženo a místy občasné sněžení, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Během odpoledne od severozápadu v polohách pod 600 m srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti až -7 °C, ojediněle výskyt náledí nebo zmrazků. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, na severovýchodě -3 až +1 °C. Čerstvý severozápadní, postupně západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h). Od vyšších poloh místy tvorba sněhových jazyků, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na středu (00-24):

Oblačno až polojasno, na severovýchodě zpočátku až zataženo. Zejména na severu a severovýchodě místy občasný déšť, v polohách nad 700 m déšť se sněhem nebo sněžení, odpoledne ustávání srážek. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C a večer ojediněle tvorba náledí. Mírný západní, postupně jihozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.