Vichřice, studený vzduch, padající stromy. Meteorologové vydali výstrahu pro většinu krajů ČR

Meteorologové z ČHMU varují, že okludující frontální systém, který v neděli a v noci na pondělí přešel přes naše území k jihovýchodu, přinesl studený vzduch.

V noci na pondělí a v pondělí 14.1. přes den bude foukat čerstvý severozápadní až západní vítr 6 až 11 m/s s nárazy 15 až 20 m/s, tedy 55 až 70 km/h), na horách zejména na severu území to ale může být dokonce 20 až 30 m/s, tedy 70 až 110 km/h. To už se rovná síle vichřice.

Varování se týká Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje.

V pondělí odpoledne bude vítr částečně slábnout. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny bude foukat vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h) i v úterý 15.1. Pro Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj ale výstraha před silným větrem platí až do 16.1.

Vítr může podle expertů poškodit stromy a lesní porosty, menší škody pak může napáchat i na budovách. Navíc varují před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi a možnými komplikacemi v dopravě.

Doporučují proto zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Lidé by navíc měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Lidé by měli na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Kromě větru dělá problémy i sníh. Stromy padající pod náporem sněhu už v neděli večer přerušily dodávky elektřiny v některých částech země. Silnice první třídy číslo 11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je kvůli padání stromů pod tíhou sněhu uzavřena pro všechna vozidla.

Silničáři dnes ráno také uzavřeli sněhem zavátou silnici I/25 od abertamské křižovatky nad Jáchymovem směrem na Boží Dar. Uzavřeny zůstávají i další silnice v Krušných horách, na Božím Daru trvá kalamitní stav.