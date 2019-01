Česko zasáhnou silné mrazy. Jak se na ně připravit?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Newyorská policie připravila příručku pro veřejnost ohledně chování a činností v silných mrazech, která se dá velmi dobře aplikovat i u nás. Skládá se z několika částí, přičemž ta první míří především na dospělé osoby.

Jednou ze základních věcí, na které by lidé měli myslet, je bezpečí své i ostatních. Proto hned v prvním bodě policisté zmiňují, že odpovědnost neseme i za ostatní a pokud jsme například vlastníky komunikace či chodníku, je naší povinností zajistit jeho funkčnost v případě nepříznivého počasí.

Samozřejmostí by tak mělo být ranní odklízení sněhu a používání posypové soli. Pokud by se na příklad na chodníku, který máte ve výhradním používání a nesete za něj odpovědnost, někdo zranil při uklouznutí, může to pro vás mít nepříjemné následky.

Je rovněž nutné myslet nejen na bezpečí lidí, ale i zvířat. Domácí mazlíčkové jsou také citliví na teplotní změny a důležité mít na paměti, že zima je specifické roční období, které jim nemusí svědčit. Pokud tak máte například svého mazlíčka celý rok venku na zahradě, při mrazech je doporučeno vzít ho do bytu či domu.

Lidé by také neměli rezignovat na vytápění. To je doporučeno zejména starším osobám, které se mnohdy raději teple oblečou, aby ušetřili za vytápění. V zimě je přitom důležité topit nejen kvůli vlastnímu zdraví, ale i kvůli uchování tepla ve zdech domu či bytu. Topení také zabraňuje srážení vlhkosti na zdech a praskání zdí. Ve výsledku tak lidé, kteří doma netopí, na následných opravách zaplatí mnohem více.

Teplé oblečení by však mělo být samozřejmostí také. Rodiny zejména s malými dětmi by jím měly být vybaveny s dostatečným předstihem, neboť shánění teplého ošacení pro batolata v době, kdy je venku -10, není pro jeho zdraví zrovna nejlepší.

Lidé by také měli omezit cestování, pokud to není nezbytně nutné. Ačkoliv i při silných mrazech je většina silnic průjezdná, především v nížinách, riziko smyku či uklouznutí hrozí stále. Pokud však cesta není akutní, měli by ji lidé odložit a počkat, až se oteplí.

Je nezbytně nutné a ze zákona povinné vozit v autě lékárničku, doporučuje se ale vzít si s sebou na delší cesty i další výbavu. V případě uviznutí například na dálnici přijde vhod termoska s teplým nápojem, gelové zahřívací balíčky, které se dají umístit pod obleční a příjemně hřejí,případně potravinové balíčky, které se zalijí studenou vodou a díky chemické reakci připraví dobré a horké jídlo.

Je rovněž nutné myslet na větší zásobu potravin, pokud cestujeme s dětmi. Policisté také doporučuje, aby lidé vybavili svůj vůz malým pytlíkem písku. V případě zapadnutí či nemožnosti projetí určitého zledovatělého úseku může jít o neocenitelného pomocníka.

Šaty dělají člověka

Podobnou péči, jakou věnujeme autu, bychom ale měli věnovat i sobě. Je doporučeno nosit v mrazivých dnech čepici, klobouk, nebo alespoň kapuci či šátek, ať neztrácíme tělesné teplo.

Pokrývka hlavy tedy přijde vhod, není ale pravda, že díky ní zůstanete v teple. Množství tepla, které můžete ztratit přes hlavu, navíc závisí na řadě faktorů, například jak husté jsou vaše vlasy. Děti sice ztrácejí poměrně více tepla skrze hlavu a proto je u nich čepice doporučována, v případě dospělých je to ale jako kdybyste vyšli ven bez rukavic.

Policisté také radí oblékat se ve vrstvách. Ne však kvůli teplu jako takovému, ale proto, že několik vrstev oblečení umožňuje lidem variabilnější svlékání podle potřeby. Ale i jeden teplý oděv bude proti zimě fungovat stejně dobře, jako byste na sobě měli několik slabších vrstev.

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, když budete mít na pokožce polypropylen nebo jinou umělou látku, následně si oblečete pletenou střední vrstvu a přes ni umělou vnější vrstvu.

U dětí a starších lidí hrozí při delším vystavení silným mrazům několik zdravotních rizik, přičemž mezi ty největší patří omrzliny a hypotermie. Hypotermie je celkový stav podchlazení, kdy tělesná teplota klesne pod úroveň potřebnou pro normálně fungující metabolismus

Podchlazení přitom nemusí nutně vznikat jen díky mrazu, svém podíl na něm má i nedostatek tekutin. V zimě mají lidé obecně menší potřebu pít, což se může projevit velmi negativně, například právě podchlazením.

Mezi příznaky hypothermie patří ztížená mluva, malátnost, zmatenost, závratě, mělké dýchání, neobvyklé chování a pomalý, nepravidelný srdeční tep. Je nutná okamžitá lékařská pomoc.

To platí i v případě omrzlin, mezi jejichž příznaky patří šedé, bílé nebo žluté zbarvení kůže, znecitlivění a voskovitý pocit na pokožce. V obou případech je postiženou osobu nutné dostat okamžitě do tepla a zásobovat ji dostatkem tekutin.