Krkonoše dostaly další sněhovou nadílku, stále platí čtvrtý lavinový stupeň

— Autor: ČTK

Krkonošská horská služba kvůli vysokému lavinovému nebezpečí nadále nedoporučuje vstupovat do lavinových katastrů, a to včetně turistických a skialpových tras, které těmito lokalitami procházejí. V Krkonoších od úterý platí čtvrtý z pěti stupňů lavinového nebezpečí a v platnosti by měl zůstat i v pátek, vyplynulo z ranního hlášení krkonošské horské služby. Možnosti túr jsou tak velmi omezené.