Slezsko a Moravu dusí smog. Děti, nemocní a senioři by měli omezit pobyt venku

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.

"Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu," uvedl ČHMÚ. Při regulaci musejí některé průmyslové podniky dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby.

Rozptylové podmínky budou podle meteorologů nadále nepříznivé nebo mírně nepříznivé. "Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat výrazně nad hodnotou imisního limitu 50 mikrogramů na metr krychlový," uvedli meteorologové.

Podle aktuálních hodinových koncentrací byla ráno situace na většině území hodnocena jako špatná nebo velmi špatná. Například ve Věřňovicích na Karvinsku stanice ráno vykazovala 393 mikrogramů na metr krychlový.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Meteorologové vyhlásili ve Zlínském kraji smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Není vyloučeno vyhlášení regulace. Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.