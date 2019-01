Mrazy svírají Česko: Teploty v noci klesly k minus 30 stupňům

— Autor: ČTK

Na šumavské stanici Jezerní slať - Perla naměřili dnes v noci meteorologové minus 29,2 stupně Celsia. Byla to nejnižší teplota v Jihočeském kraji. Na Rokytské slati na Šumavě bylo minus 26,6 stupně, na Horské Kvildě minus 25,3 stupně. V nížinách je teď od minus osmi do minus 15 stupňů. ČTK to dnes řekla Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.