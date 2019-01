Měsíc silných mrazů, pak 20 stupňů? Dlouhodobá předpověď ukazuje, kdy skončí zima

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Teploty klesají hluboko pod nulu a na některých místech Česka padají až o několik desítek stupňů. Bod mrazu ale nepřekračují ani nejvyšší denní teploty. Tento stav by měl v Česku vydržet do konce týdne, ty následující ale nebudou o moc lepší.

Dlouhodobé předpovědi britských meteorologů ukazují, že v příštím týdnu by sice měly teploty přes den překročit nulu, ale pouze o jeden dva stupně. A lepší to nebude ani první dva týdny v únoru, kdy noční teploty budou opět klesat hluboko pod nulu.

Výraznějšího oteplení se dočkáme až kolem poloviny února, kdy denní teploty vystoupají až na 5 stupňů nad nulou. Do konce měsíce ale více nevzrostou a naopak se vrátí silné sněžení.

Kdo se těší na jaro, bude si muset počkat do března. Teploty v noci se sice stále budou pohybovat pod bodem mrazu, nejvyšší denní teploty by ale měly stoupat na 8 až 11 stupňů a prakticky by už neměly klesnout.

Od poloviny března by pak mělo dojít k výraznému oteplení, kdy by se měly denní teploty pohybovat kolem 15 stupňů, výjimečně mohou vystoupit na něco málo pod 20 stupňů.

Duben s sebou ale přinese opětovné ochlazení. Teploty spadnou k 10 stupňům a hrozí nejen silné deště, ale i návrat sněhových pokrývek. Ty by se ale podle AccuWeather měly udržet nanejvýš několik dní.