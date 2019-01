Smog nepolevuje. Špatně se dýchá lidem ve Slezsku, na Olomoucku a Zlínsku

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Hodinová koncentrace polétavého prachu je dnes ráno v Hranicích o 76 mikrogramů vyšší než v úterý, kdy činila 130 mikrogramů na metr krychlový. V noci se vyšplhala až na 275 mikrogramů. Průměrná denní koncentrace prachu v Hranicích ale za 24 hodin mírně klesla z úterních 150 mikrogramů na 146 mikrogramů, což je stále zhruba trojnásobek limitu.

Špatně se dýchá také lidem v Přerově, kde se hodinová koncentrace smogu ve srovnání s úterním ránem zvýšila o 34 mikrogramů na 149 mikrogramů. Denní hodnota polétavého prachu se v Přerově snížila ze 115 na 110 mikrogramů. Dvojnásobně tak překračuje normu 50 mikrogramů.

V Olomouci klesla hodinová koncentrace prachu z úterních 136 mikrogramů na 83 mikrogramů. Průměrná denní koncentrace se ovšem zvýšila za 102 mikrogramů na 111 mikrogramů. Podobný vývoj má kvalita ovzduší také v Prostějově. Ráno tam byla zaznamenána hodinová koncentrace polétavého prachu 97 mikrogramů a denní průměr činil 105 mikrogramů.

Nejméně prachu v ovzduší je tradičně v hornaté severní části Olomouckého kraje. Například v Jeseníku je dnes ráno hodinová koncentrace prachu osm mikrogramů na metr krychlový.

Smogovou situaci meteorologové v Olomouckém kraji vyhlásili v noci z pondělí na úterý. Čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na metr krychlový byl překročen více než dvojnásobně v Olomouci, Hranicích a Bělotíně na Přerovsku, v Přerově i Prostějově.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

V Přerově na situaci zareagovala přerovská radnice, která v úterý ráno rozeslala lidem SMS zprávy, že je vyhlášena smogová situace. Město řidiče žádá, aby omezili jízdu autem a zavedlo bezplatnou městskou autobusovou dopravu.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z aut, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách.

V Moravskoslezském kraji zůstávají zhoršené rozptylové podmínky

Na všech stanicích zůstává překonán imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Také podle hodinových koncentrací je situace v celém kraji hodnocena jako špatná, což znamená, že se naměřené hodnoty pohybují v rozmezí od 90 do 180 mikrogramů na metr krychlový, někde je označena i jako velmi špatná a hodnoty tam jsou ještě vyšší. Jedná se například o stanice v Třinci na Frýdecko-Místecku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V kraji tak zůstává v platnosti vyhlášená regulace pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko včetně Třinecko. Podniky na tomto území musí dodržovat regulační opatření. Omezují se v nich třeba prašné činnosti nebo odkládají opravy. Pro zbytek území je platná smogová situace, tedy stav předcházející regulaci.

Kvalitu ovzduší ale neovlivňuje jen průmysl, problematické jsou také lokální topeniště. V kraji už několik let funguje projekt takzvaných kotlíkových dotací, které mají lidem umožnit obměnit neekologické kotle za šetrnější k životnímu prostředí. Právě v topné sezoně jsou totiž problémy se smogem největší. Vliv má ale i doprava a také poloha kraje blízko Polska, kde nejsou tak přísné ekologické limity.

"Rozptylové podmínky budou i nadále většinou mírně nepříznivé až nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat výrazně nad hodnotou stanoveného imisního limitu," uvedli meteorologové.

Ve Zlínském kraji platí už třetím dnem smogová situace

Podle ČHMÚ překračují čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu na všech šesti sledovaných stanicích imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový, na pěti z nich více než dvojnásobně. Ve srovnání s úterkem se však rozptylové podmínky v kraji mírně zlepšily.

Nejhorší situace je aktuálně ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, kde čtyřiadvacetihodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší dosáhla dnes v 8:00 hodnoty 120,4 mikrogramu na metr krychlový.

V Uherském Hradišti činila ve stejný čas 116,7 mikrogramu, na Kvítkové ulici ve Zlíně 115,9 mikrogramu, v Otrokovicích na Zlínsku 109,7 mikrogramu, na stanici pod Jižními Svahy ve Zlíně 104,5 mikrogramu a v Kroměříži - Těšnovicích 98,3 mikrogramu. Rozptylové podmínky ve Zlínském kraji se začaly rapidně zhoršovat už o uplynulém víkendu, v posledních hodinách se však na většině stanic mírně zlepšují.