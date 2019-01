Na jaře mohutné záplavy, v létě extrémní vedra. Česko čeká krušný rok 2019

— Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz

Česká republika prožívá tuhou zimu, při níž teploty padají až k -30 stupňům. Už za několik týdnů ji ale mohou vystřídat mohutné povodně, které podle meteorologů zasáhnou celou Evropu. Po nich by měla udeřit extrémní vedra, kdy by letošní léto mělo být teplejší než to loňské.