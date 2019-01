Aktuální předpověď: Nový pracovní týden bude opravdu zimní. Užijeme si další sněhovou nadílku

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

V neděli bude podle expertů z Meteopressu zataženo až oblačno, ojediněle déšť, na horách srážky sněhové. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat na 2 až 6 °C. Na horách bude chladněji, teplota v 1000 metrech bude jen kolem 0 °C. Vát bude mírný až čerstvý jihozápadní až jižní vítr.

Také vstup do nového týdne se ponese ve znamení srážek. V pondělí bude oblačno až zataženo, místy se sněžením nebo sněhovými přeháňkami, v nížinách i déšť se sněhem nebo déšť. Noční teploty se budou pohybovat kolem 1 až -3 °C, denní teploty pak kolem 0 až 4 °C. Foukat bude mírný až čerstvý jiho-západní vítr.

V úterý bude oblačno až polojasno, ojediněle se sněhovými přeháňkami, v nížinách i déšť se sněhem. Noční teploty oproti pondělku mírně klesnou na -2 až -6 °C, ojediněle až -8 °C, denní teploty budou -1 až 3 °C. Očekává se také mírný až čerstvý jihozápadní vítr.

Ve středu bude převážně oblačno, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Noční teploty budou stejné jako v úterý, tedy mezi -2 až -6 °C, ojediněle až -8 °C. Denní teploty pak mezi -1 až 3 °C. Vát bude mírný až čerstvý jihovýchodní vítr.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Noční teploty meteorologové očekávají mezi -2 až -6 °C, ojediněle -8 °C. Denní teploty -2 až 2 °C. Foukat bude čerstvý jihozápadní vítr.

V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle sněžení. Noční teploty -2 až -6 °C, ojediněle -8 °C. Denní teploty -3 až 1 °C. Mírný západní vítr.

V sobotu bude oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami, v nížinách déšť se sněhem. Noční teploty -3 až -7 °C. Denní teploty 1 až 5 °C. Čerstvý jihovýchodní vítr.



Výhled od 3.2. do 9.2.2019

Většinou oblačno až zataženo, občas sněžení, v nížinách i déšť se sněhem. Ranní teploty -2 až -9 °C, odpolední teploty -4 až 1 °C.

Předpověď na příští měsíc

Český hydrometeorologický ústav pak ve svém měsíčním výhledu uvádí, že teploty vzduchu v příštích čtyřech týdnech v období od 28. ledna do 24. února 2019 se budou pohybovat v mezích dlouhodobého průměru. Týdenní průměry nočních minim předpokládáme přibližně kolem -4 °C, týdenní průměry denních maxim kolem +2 °C. Lze však očekávat přechodné teplotní výkyvy do kladných i záporných teplot.

Srážkově by měly být příští čtyři týdny v mezích dlouhodobého průměru. Jen v týdnu od 4. do 10. února by mohl být srážkově nadprůměrný.