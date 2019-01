Husté sněžení, pak jaro? Dlouhodobá předpověď ukazuje, kdy se oteplí

Podle českých meteorologů bude tento týden relativně stálý. Zatímco nejvyšší denní teploty budou dosahovat 3 až 5 °C, nejnižší noční teploty klesnou až na -9 °C. V průběhu týdne se také může vyskytnou slabé sněžení, které by se ale v nižších polohách mělo objevovat jen výjimečně.

O víkendu ale přijde oteplení, a noční teploty by neměly klesnout níže než k -5 °C. Naopak denní teploty vystoupají na 6 °C, kde by měly pár dní vydržet. Dlouhodobý britský model předpovědi počasí ale ukazuje, že o konec zimy ještě zatím nepůjde.

Druhý a třetí únorový týden by totiž podle dlouhodobé předpovědi měly být velmi podobné těm uplynulým, navíc by se mělo ve velkém objevit husté sněžení. To by mělo přetrvávat až do poloviny února. Pravděpodobně by ale mohlo jít o jeden z posledních mrazivých týdnů letošní zimy.

Poslední únorový týden by totiž měl přinést velký teplotní skok. Nejvyšší denní teploty by měly začít stoupat až na 6 °C, kde by se už měly udržet. V průběhu března se sice podle meteorologů ještě nějaký sníh objeví, nejvyšší teploty by ale měly postupně dosahovat až 10 °C a nadále stoupat.

Další vlna oteplení přijde v dubnu, kdy by hned zpočátku měly nejvyšší denní teploty stoupnout až na 15 °C. Přesto není vyloučeno, že se ještě občas sníh nevrátí.