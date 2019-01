Chladné léto? Meteorologové zjistili, do jakého roku budeme bojovat s extrémními tropy

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Evropu v posledních letech sužovala vlna tropických veder. Zažít chladné léto se tak dnes už jeví prakticky nemožné, a podle meteorologů a klimatologů to ještě několik let nebude jiné. Žhavým létům budeme podle studie čelit nejméně do roku 2022.