Kdy přijde do Česka jaro a jaké bude?

V průběhu února by se měly teploty pohybovat a podobné úrovni jako v lednu. V průběhu noci mohou padat až k -10 stupňům pod nulou, zatímco během dne by se měly nejvyšší teploty pohybovat kolem 1 až 5 stupňů.

Většinou nás čeká oblačné až zatažené počasí s deštěm nebo sněžením, to by se ale mělo začít koncem února postupně lámat a do Česka by mělo postupně přicházet teplejší počasí.

Už v průběhu prvního březnového týdne by měly denní teploty vystoupat až na 6 stupňů, kde by se měly už udržet. Přesto v noci bude ještě teplota klesat několik stupňů pod bod mrazu a v Česku se stále může objevovat čerstvý sníh.

Zhruba od poloviny března by měly teploty vystoupat až na 10 stupňů a noční teploty by se měly pohybovat kolem nuly. Další teplotní skok meteorologové očekávají třetí týden v březnu, kdy nejvyšší denní teploty mohou dosahovat až 13 stupňů.

To pravé jaro by ale do Česka mělo přijít až počátkem dubna. Noční teploty by se měly pohybovat kolem pěti stupňů, ty nejvyšší denní pak kolem 16 stupňů.

Očekává se slunečné nebo oblačné počasí a objeví se první jarní deště. Ty by se měly během dubna objevovat poměrně často a teploty by měly být stálé, kolem zmíněných 16 stupňů,s občasnými výkyvy směrem nahoru. V maximech by mohly dosáhnout až 20 stupňů.

Další teplotní skok by se podle meteorologů mohl objevit druhý týden v květnu, kdy by měly denní teploty vyšplhat na 20 stupňů, zatímco ty noční by se mohly pohybovat kolem deseti stupňů.