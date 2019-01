Bouře Gabriel "lízne" Česko. Bude foukat silný vítr, varují meteorologové

"Hluboká tlaková níže bude postupovat z Atlantiku nad Francii. Na přední straně této níže zesílí nad naším územím jihovýchodní až jižní proudění," uvedli meteorologové. Západní Evropu trápí husté sněžení a silný vítr už několik dní. Problémy jsou v silniční i letecké dopravě.

Upozornění českých meteorologů na silný vítr platí od pátečních 16:00 do sobotních 14:00 pro východní okresy Středočeského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje a pro celou Vysočinu a Pardubický, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Tamní obyvatelé by se na příchod silného větru měli připravit. Měli by zajistit okna a dveře a upevnit venku volně uložené předměty. Při řízení by měli být opatrní, protože poryvy větru můžou auto udělat neovladatelným. Na horách by lidé měli omezit túry a neměli by se vydávat na hřebeny, uvedli meteorologové.

Předpověď na pátek (00-24):

Oblačno až zataženo, na západě Čech a na Moravě místy slabé sněžení. V Čechách přechodně až polojasno. Odpoledne a večer ojediněle slabý déšť, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -2 až -6, na východě místy kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, postupně čerstvý 7 až 12 m/s, v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h). Na západě Čech jen slabý vítr do 4 m/s.

Předpověď na sobotu (00-24):

Oblačno až zataženo, místy občas déšť, který bude večer od západu v Čechách v polohách nad 700 m přecházet ve sněžení. Zpočátku v západní polovině Čech ojediněle srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, v západní polovině Čech kolem -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, v západní polovině Čech kolem 3 °C. Čerstvý jižní vítr 7 až 12 m/s v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (110 km/h) bude během dne slábnout. V západní polovině Čech slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na neděli (00-24):

Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v polohách nad 700 m, od západu postupně nad 400 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, na západě až -3 °C, ojediněle tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s