Zabezpečte okna, zbytečně nevycházejte. Žene se mohutná vichřice, varují meteorologové

"Hluboká tlaková níže bude postupovat z Atlantiku nad Francii. Na přední straně této níže zesílí nad naším územím jihovýchodní až jižní proudění," uvedl na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

Vítr bude dnes v odpoledních hodinách zesilovat a ve východní části Čech, na Moravě a ve Slezsku bude postupně dosahovat v nárazech rychlosti 15 až 25 m/s (až 90 km/h), v Jeseníkách a Beskydech dokonce 30 m/s (110 km/h).

Výstraha meteorologů před větrem s nárazy až 90 km/h platí pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj Zlínský kraj, a Moravskoslezský kraj.

Varování před vichřicí trvá až do soboty do odpoledních hodin, kdy by měl vítr začít postupně slábnout. Podle meteorologů může způsobit poškození stromů a lesních porostů a také škody na budovách.

Nebezpečí úrazu představují i uvolněné předměty a zlomené větve, hrozí také možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Meteorologové rovněž radí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel a omezit túry.