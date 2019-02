Česko sevře krutý mráz, meteorologové vydali výstrahu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Západní polovinu České republiky dnes v noci zasáhnou silné mrazy. V noci na úterý venkovní teploty klesnou k minus 12 až minus 15 stupňům Celsia. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav ve výstraze, která platí pro šest krajů od dnešních 22:00 do úterních 08:00. Zároveň meteorologové zrušili výstrahu před povodněmi, která platila do dnešního poledne a varovala před stoupáním hladin řek na Moravě.