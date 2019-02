Česko zažilo extrémně mrazivou noc, na Šumavě bylo minus 33,3 stupně

Další šumavská stanice na Rokytské slati naměřila minus 30,5 stupně Celsia. "Jinak se teploty v kraji pohybovaly většinou v rozmezí od minus deseti do minus 15 stupňů Celsia," uvedl Václav Kubišta z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Nejnižší hodnoty na Šumavě naměřili meteorologové po půlnoci na dnešek.

"Teplotní rekordy dnes nikde nepadly," řekl Ivo Bohman z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Minimum pro dnešek je minus 29,5 stupně Celsia na běžné stanici (pod 600 metry nad mořem) ve Staňkově na Domažlicku, a to z roku 1963.

Na středu připadá rekord minus 22,5 stupně z roku 2012 v Krásném Údolí na pomezí severu Plzeňska a Karlovarska. Stanice dnes k ránu naměřily od minus deseti do minus 17 stupňů, přičemž rekordy z minulých let převyšují 20 stupňů pod nulou. "Dnes odpoledne budou teploty od minus pěti do minus dvou stupňů, ve středu od minus čtyř do minus deseti stupňů," dodal Bohman.

Na Jizerce v Jizerských horách bylo krátce po 05:00 minus 13,1 stupně, na přehradě Souš klesly před rozedněním teploty k minus 14 stupňům. Při tak nízkých teplotách ztrácí sůl na silnicích účinnost, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost.

Dnes bude polojasno až jasno, ojediněle nízká oblačnost a místy mrznoucí mlhy. Během dne od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Ve středu bude jasno až polojasno, místy, zejména v Čechách mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při vyjasnění oblačnosti kolem -11 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem -3 °C. Slabý proměnlivý, postupně jižní vítr 1 až 4 m/s.