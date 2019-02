Zima končí? Do Česka přijde jaro nezvykle brzy, sníh už se jen tak neobjeví

Tento týden bude v Česku ještě mrazivý, můžeme už ale začít pozorovat první známky oteplení. V úterý bude jasno a nejvyšší denní teploty se budou nadále pohybovat kolem -2 až +2 °C.

I ve středu bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty sice klesnou na -4 až -8 °C, při vyjasnění až na -11 °C, nejvyšší denní teploty ale vzrostou na 0 až 4 °C.

Ve čtvrtek bude opět jasno až polojasno, postupně od západu až zataženo, ojediněle se objeví déšť. Nejnižší noční teploty klesnou na -3 až -7 °C, při vyjasnění až na -11 °C. Nejvyšší denní teploty ale opět porostou, a to na vzrostou na 1 až 5 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo, nejnižší ale klesnou už pouze na -3 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 1 až 5 °C a budou nadále stoupat.

V sobotu totiž bude sice oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty ale klesnou jen na +1 až -3 °C. Naopak nejvyšší denní teploty vyrostou na 3 až 7 °C.

V neděli se oteplí ještě více. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 3 až 8 °C, v Čechách až na 10 °C.

Podobné teploty budou panovat příští týden. V pondělí by mělo být až 7 stupňů nad nulou a i když bude příští týden poměrně deštivý, teploty by se během dne měly pohybovat kolem 5 °C. Příští víkend by opět měly vystoupat až k 10 °C. A klesnout by už pravděpodobně neměly.