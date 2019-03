Velká předpověď počasí do konce jara. Na teplo si ještě počkáme

Svobodní navrhují dobrovolné koncesionářské poplatky. Jak by Česká televize fungovala?

Podle dlouhodobé předpovědi bude nejteplejším dnem do konce měsíce sobota, kdy teploty vyšplhají až na 17 stupňů. Příští týden naopak přijde další propad a teploty během dne nepřekročí 10 stupňů.

Obdobná situace bude panovat na začátku dubna. Místy se sice teploty dostanou až ke 14 stupňům, v průběhu prvního týdne se ale většinou udrží níže.

Oteplení přijde ve druhém dubnovém týdnu, kdy by se měly maximální denní teploty pohybovat kolem 12 až 15 stupňů. Bude ale většinou zataženo a v polovině dubna se k tomu přidají i přeháňky.

Vyčasí se až v průběhu třetího dubnového týdne, kdy teploty místy dosáhnou až 17 stupňů, naopak v průběhu čtvrtého týdne hrozí opět pád teplot a místy dokonce i sněžení.

To pravé oteplení přijde až na samém závěru dubna a na začátku května, kdy rtuť teploměru vystoupá na 20 stupňů. Zde by se měla bez větších výkyvů udržet po celý měsíc, a to za doprovodu bouřek a občasných dešťů.

Nejzazší předpověď poskytovaná britskými meteorology sahá na začátek června, kdy by mělo dojít k dalšímu oteplení, a to až téměř k 25 stupňům