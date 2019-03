Počasí dnes lámalo rekordy, v Žatci naměřili 21,8 stupně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku dnes bylo nezvykle teplo, maxima se šplhala ke 22 stupňům Celsia. Teplotní rekordy pro 23. březen přepsala více než polovina stanic, které měří teplotu 30 a více let. Nejtepleji bylo dnes v Žatci, a to 21,8 stupně Celsia. ČTK to řekl meteorolog František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se podle meteorologů ochladí, přes Česko bude od severozápadu zvolna postupovat studená fronta.