Letošní březen byl teplotně nadnormální, meteorologové přepisují tabulky

Teplotní normál meteorologové počítají z let 1981 až 2010. Silně teplotně nadnormální byl letošní březen ale i s ohledem na dřívější normál z let 1961 až 1990, který převyšoval o 3,6 stupně. Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru let 1775 až 2014 byla 4,5 stupně, uvedli meteorologové, podle kterých se letošní třetí měsíc vešel mezi dvě procenta nejteplejších březnů od začátku měření v Klementinu.

Nejteplejší březen za uplynulých 244 let byl před pěti lety, kdy meteorologové zaznamenali průměrnou teplotu 9,4 stupně Celsia. Jen o něco chladnější byl březen 2017 s průměrnou teplotou 9,2 stupně a březen roku 1990 s průměrem 9,1 stupně. Naopak největší zima panovala v březnu roku 1785, v průměru tehdy teploměry ukazovaly minus 5,5 stupně.

Následoval březen 1845 s průměrnou teplotou minus 3,1 stupně a březen roku 1853 s minus 2,1 stupně. "Průměrnou teplotu pod nulou mělo osm březnů, všechny před rokem 1900," doplnili meteorologové.

Vůbec nejteplejším letošním březnovým dnem byla podle nich sobota 23. března, kdy se průměrná teplota dostala na 13,8 stupně. V tento den padly teplotní rekordy na více než polovině stanic, které měří teplotu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Žatci, a to 21,8 stupně Celsia. Teplotní rekordy padaly ale i v dalších dnech.

Vedle toho nejnižší březnovou průměrnou teplotu meteorologové naměřili v pondělí 11. března, byla 4,7 stupně.