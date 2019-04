Zničující tropy i mohutné záplavy. Meteorologové se bojí, co přinese rok 2019

Ničivá vedra, mohutné požáry, extrémní teploty, ale i silné záplavy, které zasáhnout Evropu i Spojené státy. To je jen zlomek toho, co nás může letos v létě potkat. Ostatně Část z toho už můžeme i v Česku pozorovat nyní.

Politici varovali před narůstajícím suchem, situace se jen tak nezlepší a teploty stoupají. Podle meteorologů se navíc naplnily předpovědi ohledně El Niña, což pozoruje i NASA.

"El Niño, který se začal tvořit poslední podzim, uzrál a je nyní plně rozvinutý v Tichým oceánu. Změny teploty mořského povrchu způsobené El Niñem ovlivňují atmosféru, což má za následek výrazné změny ve srážkách v pacifické pánvi," hodnotí výsledek pozorování NASA odborný portál Phys.org.

Odborníci dodávají, že letošní El Niño je odlišné oproti tomu, které zasáhlo svět před pár lety a začalo trhat teplotní rekordy. Přesto jeho dopady nelze dopředu odhadovat. Podle některých odborníků se může plnou silou projevit až na podzim a zasáhnout především Spojené státy.

Vliv meteorologického jevu ale může být znatelný i v Evropě, a to nejen vyššími teplotami, ale například i záplavami. Ty jsou navíc velmi dvousečné, protože způsobí značné škody, ale nevyřeší problém se suchem.

El Niño tak může ovlivnit počasí po celém světě - zasáhne i jižní Ameriku, Aljašku a velkou část Asie a Afriky. Meteorologové sice nepředpokládají, že by jev byl v letošním roce tak silný, teplejší Tichý oceán přesto vypouští do atmosféry Země obrovské množství tepla. „To přispívá k celkovému obsahu tepla na planetě, abych tak řekl," uvedl meteorolog Jeff Weber z University Corporation for Atmospheric Research.

Díky El Niño byl rok 2016 nejteplejším rokem, který kdy byl zaznamenán. Následující rok, 2017, byl zařazen na druhé místo, zároveň to byl ale nejteplejší rok bez vlivu jevu El Niño. Rok 2018 byl čtvrtým nejteplejším zaznamenaným rokem v historii.

Podle odborníků ale nelze vyloučit, že lidstvo v roce 2019 nezažije ten nejteplejší rok v historii, který překoná i rok 2016. To, že jev El Niño bude příští rok slabší než v roce 2016 totiž neznamená, že budou i nižší teploty.

"Vyvíjející se podmínky El Niña pravděpodobně přispějí k teplejší globální průměrné teplotě v roce 2019," tvrdí Tim Stockdale z Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí.

Co je El Niño?

El Niño je klimatický jev, který se objevuje v atmosféře a oceánu v oblasti tropického Pacifiku. Jeho výskyt je poměrně nepravidelný. Většinou se opakuje po 3 až 7 letech, trvání jednotlivých tzv. "epizod" je většinou 1 až 2 roky.

Základním rysem El Niña je výskyt nadnormálně teplé vody podél rovníku ve východní polovině Pacifiku. El Niño se ale projevuje i v atmosféře, a to hlavně změnami tlaku vzduchu a cirkulace vzduchu v této oblasti. V období El Nina především zeslábnou v rovníkovém Pacifiku východní pasáty.

To vede např. k posunu srážkové oblasti, ležící obvykle v prostoru Nové Guineje, směrem na východ nad oceán. El Nino ale ovlivňuje atmosféru v daleko větším rozsahu a při silných epizodách El Nino lze jeho signál detekovat prakticky na celé Zemi.

Díky tomu může mít jev přímé dopady na lidský život. Může například zvednout ceny pečiva. Extrémní sucha v jihovýchodní Asii a přívalové deště v Jižní Americe zase zničí úrody exotických potravin. Proto zdraží káva, čokoláda, čaj a další produkty.