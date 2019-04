Velikonoční počasí nepřeje alergikům. Probouzí se stromy i klíšťata

V sobotu a v neděli bude aktivita na 7. stupni, v pondělí dokonce na 8. stupni z desetistupňové škály. Sedmý a osmý stupeň aktivity klíšťat označují experti za velké riziko. Meteorologové doporučují použití repelentu.

Lidé by si neměli sesedat a nelehat v porostech, ne měli by vstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Doporučují si také po příchodu domů zkontrolova tělo a případných klíšťat se zbavit.

Na klíšťata nejčastěji narazíte v listnatých a smíšených lesích a porostech křovin a na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu.

Kromě toho by měli být kvůli počasí na pozoru také alergici. Co se pylových alergenů týče, doznívá v nižších polohách sezona břízy, jasanu a vrby, ale pylu bude ve vzduchu stále dost, varují meteorologové z Meteopressu. Postupně navíc začínají kvést duby, buky a platany, takže léky na alergii radši mějte vždy u sebe.

Jaké počasí je pro alergiky nejhorší?

Vítr

Vítr zvyšuje koncentraci pylových zrn ve vzduchu a může je odnášet až na vzdálenosti několika kilometrů. Pokud máte alergii na pyl, zavírejte okna a je-li to možné, během větrných dní nevycházejte ven.

Déšť, vysoká vlhkost

Déšť a vlhkost váže pylová zrna na částice vody a snáší je dolů k zemi. Těsně po dešti je vzduch téměř bez alergenů. Na druhou stranu, vysoká vlhkost vzduchu, například před bouřkou, může způsobovat zhoršení podmínek pro alergiky. Dochází totiž k praskání pylových zrn a tím k vypouštění alergenů do vzduchu. Ve vlhku se velice dobře daří plísním a roztočům.

Vysoká teplota

Za horkých letních dnů bývá nejvíce znečištěný vzduch. Vysoké koncentrace ozonu a smogu jsou dalším spouštěčem alergií. Pylová zrna se velice dobře vážou na uhlíkové zplodiny a tím se zvyšuje koncentrace alergenů ve vzduchu.