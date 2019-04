Počasí lámalo rekordy, bylo téměř 30 stupňů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Rekordní teploty pro 26. duben dnes meteorologové zaznamenali zhruba na 30 stanicích ze 150, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo 28,6 stupně Celsia v Dobřichovicích u Prahy, nejde ale o dlouhodobý rekord, protože stanice měří teprve 19 let. Nejvyšší dnešní rekordní teploty jsou z Poděbrad a Tuhaně na Mělnicku. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).