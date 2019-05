Předčasný konec lyžařské sezóny? V Jeseníkách napadlo 10 cm sněhu

"V Jeseníkách na Šeráku bylo ráno deset centimetrů sněhu. Sníh je například také na Paprsku, který je zhruba v 1000 metrech nad mořem, kde bylo dnes ráno osm centimetrů nového sněhu. Sněžit začalo v úterý odpoledne," uvedl Smolka. Sníh napadl i na jiných místech, například na Lysé hoře v Beskydech bylo dnes ráno podle meteorologů 14 centimetrů nového sněhu.

Podle dispečera jesenické horské služby Tomáše Skokana je bílo v nejvyšších polohách, jako je Praděd, Červenohorské sedlo nebo vrcholky kolem Dolní Moravy. "Sněžit začalo v úterý odpoledne, o půlnoci ještě poletával sníh. Napadlo do pěti centimetrů mokrého sněhu. Teploty se pohybují kolem nuly až dvou stupňů, všude fouká čerstvý vítr. Je tady bílo, ale jak dlouho to zůstane, je otázkou," řekl dnes ČTK Tomáš Skokan.

Podle meteorologů by měly srážky postupně ustávat a teploty by měly růst. "Šerák ale aktuálně nyní dává mrznoucí déšť, takže v nejvyšších polohách to budou ještě smíšené sněhové nebo mrznoucí srážky. Postupně by to tam mělo přecházet do deště," doplnil Smolka.

I přes poměrně chladné počasí teplotní rekordy v Olomouckém kraji nepadly, průměrně se podle odborníků minimální teploty v kraji pohybovaly od šesti do tří stupňů. Během dneška se má v kraji ještě vyskytovat občasný déšť nebo mrholení, nad 1000 metrů v Jeseníkách to bude zpočátku ještě déšť se sněhem. Teploty budou průměrně mezi osmi až 11 stupni. Zlepšení počasí očekávají meteorologové během čtvrtka.