Deště jsou k ničemu? Česko pořád drtí extrémní sucho

Stupeň sucha vědci určují jako poměr aktuální nasycenosti půdy do jednoho metru a průměru nasycenosti v tomto období za roky 1961 až 2010. Zatímco díky květnovým dešťům je nasycený půdní horizont do 40 centimetrů prakticky všude, hrozivě vypadá mapa pro horizont od 40 centimetrů do jednoho metru. S výjimkou horských oblastí jsou vyschlé celé Čechy a Morava je na tom jen o málo lépe. Výjimkou je kraj Vysočina, kde je vody dostatek až do jednoho metru.

Jelikož v nejpostiženějších oblastech chyběla voda už před začátkem vegetační sezony, deště nyní zachránily jen část úrody, vyplývá z krátkých hlášení zemědělců pro portál InterSucho. Extrémní poškození suchem se ztrátou výnosů přes 40 procent hlásí sedláci z okresů Louny, Teplice a Most, také z Domažlicka, Jičínska, Pardubicka, Třebíčska a Prostějovska. Ztráty vyšší než deset procent hlásí v podstatě všichni.

Kritický byl srážkově zejména duben. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu napršelo průměrně pouze 25 milimetrů, což je 60 procent průměru z let 1981 až 2010. V některých krajích to však nebylo ani 50 procent. Naopak bylo průměrně o 1,5 stupně tepleji.

"Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, za poslední tři měsíce ji hlásí velká část z nich. Hlásí projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů a vinné révy a také mají obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Hlásí i poškození plodin mrazem. Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze do 20 centimetrů. Nedostatek srážek způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin," uvádí tvůrci portálu. Do hlubších vrstev půdy, nebo dokonce do podzemních vod se srážky nedostanou, protože je spotřebuje "žíznivá" vegetace.

InterSucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu a pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.