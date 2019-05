Extrémní počasí drtí Česko. Kdy skončí prudké deště a vyleze slunce?

Velmi vydatný déšť meteorologové se objevil v Moravskoslezském kraji a v částech Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Na návětřích hor může ojediněle spadnout až 100 milimetrů srážek za 24 hodin.

Vydatný déšť dnes zasáhne i část Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Nejohroženějšími částmi republiky jsou okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu v Libereckém kraji a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji.

Extrémní stupeň nebezpečí z důvodu silných srážek meteorologové prodloužili až do zítřejšího večera, konkrétně do 18. hodin. Povodňové ohrožení platí až do odvolání, a zatím nevypadá, že by hrozba měla v následujících hodinách pominout.

Naopak, i ve čtvrtek budou Česko sužovat četnější srážky. Během dne by ale od západu mělo dojít k jejich ustávání. Nejvyšší denní teploty přesto vyrostou na 16 až 20 °C.

V pátek by měly deště ustat. Bude polojasno, přechodně až oblačno a přeháňky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty navíc porostou na 18 až 22 °C.

Na sluníčko si ale ještě nějakou dobu počkáme. I o víkendu totiž bude převážně oblačno a během dne se opět mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty ale vyrostou až na 19 až 23 °C.

Slunečních dní se nedočkáme ani příští týden. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Vrátí se navíc přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. V závěru období budou srážky opět četnější.