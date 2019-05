Déšť zvedá hladiny řek, nebezpečí hrozí v Jesenících, Orlických horách a na Vysočině

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Déšť by dnes mohl zvednout hladiny řek v Orlických horách, Jesenících a na Českomoravské vrchovině. V těchto oblastech naprší od deseti do 50 litrů vody na metr čtvereční, což zvedne hladiny řek. Čeká se první a na některých tocích i druhý povodňový stupeň ze tří, tedy bdělost až pohotovost. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).